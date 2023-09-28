Лондон, 28 сентября, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Причиной смерти актёра Майкла Гэмбона стали осложнения после пневмонии. Об этом сообщило британской издание The Independent.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти». реж. Дэвид Йейтс. 2010. Великобритания, США Майкл Гэмбон в роли Дамблдора

«Сэр Майкл, который в 1999 году был посвящён королевой Елизаветой II в рыцари за заслуги в драматургии и получил три премии Оливье, две премии Гильдии киноактёров и четыре премии Bafta, скончался рядом с женой и сыном в Эссексе после пневмонии», — говорится в публикации.

Каки передавало ИА Регнум, актёр сэр Майкл Гэмбон скончался в больнице в возрасте 82 лет. Он был известен по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Майкл Гэмбон также снялся в фильмах «Kingsman: Золотое кольцо», «Джуди», «Приключения Паддингтона», «Книга Илая», «Ограбление по-английски», «Сонная лощина», «Омен» и многих других.