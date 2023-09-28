Ташкент, 28 сентября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. В районе взрыва и пожара на одном из промышленных складов в Ташкенте минувшей ночью повреждения получили почти 600 квартир в 26 многоэтажных домах, сообщила пресс-служба мэрии столицы Узбекистана в Telegram-канале.

Рамиз Бахтияров/Sputnik/РИА Новости

«Установлено, что в 592 квартирах в 26 многоэтажных домах, восьми офисах бытового обслуживания, одной школе и двух зданиях детсада повреждены фасады, оконные рамы и крыши», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мэрия открыла горячую линию для оперативного решения проблем жителей.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв и последовавший за ним пожар произошли в Сергелийском районе Ташкента ночью 28 сентября. Взрыв случился в районе таможенного склада аэропорта.

В МВД Узбекистана установили, что причиной взрыва и пожара стал удар молнии по складу, где хранились электромобили и комплектующие для них. В результате происшествия, по последним данным, погиб подросток, ещё 162 человека пострадали.