Москва, 28 сентября, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который якобы не знал о нацистском прошлом Ярослава Хунка (укр. Гунька), получившем почести в канадском парламенте. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат отметила, что власти Канады продолжают разыгрывать спектакль со скандалом вокруг чествования в канадском парламенте нациста.

Она обратила внимание на то, что премьер-министр Джастин Трюдо принёс самые «искренние» извинения.

«Говорит, «не виноват, не знал, простите». Это, конечно же, ложь. Все всё знали», — указала Захарова.

Официальный представитель Кремля поинтересовалась, неужели можно предположить, что вице-премьер Канады Христя Фриланд, которая является верным и давним сторонником Канадского украинского конгресса и Всемирного конгресса украинцев, внучкой работавшего на нацистов преступника Михайло Хомяка, не знала о бесславном прошлом «друга Канадского украинского конгресса» и его многолетнего спонсора Гунько.

Захарова напомнила, что внучка нациста Тереза Гунько опубликовала в сети фото, на котором Гунько ожидает встречи с Трюдо и Зеленским, сопроводив его описанием: «Дедушка ожидает Трюдо и Зеленского в зале приёмов». Данная запись была удалена, аккаунт был закрыт.

Дипломат обратила внимание на то, что прежде чем за рубежом попасть в качестве почётного гостя на мероприятие с участием Зеленского, спецслужбы должны проверить человека «от А до Я».

Она напомнила, что после Второй мировой в Канаде, и не только, приютили многих пособников нацистов, боевиков из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подразделений вермахта и СС.

Так, в Оквилле, в провинции Онтарио, расположен монумент в честь дивизии СС «Галичина», в состав которой входил Гунько. Монумент был установлен в 1988 году на территории крупнейшего украинского кладбища в Канаде и ярко свидетельствует о том, что участники ОУН-УПА и их потомки до сих пор обладают здесь влиятельным лобби, пояснила Захарова.

«Причём размещён он между украинским и канадским флагами так же, как и позирующий в приёмной премьер-министра Канады Гунько», — отметила дипломат.

Официальный представитель МИД России поинтересовалась, неужели кто-то думает, что можно откупиться мантрами «не знали» и «не виноватая я, он сам пришёл».

Как передавало ИА Регнум, Ярослав Хунка заявил канадскому телевидению, что после разразившегося скандала хочет уехать из Канады. По его словам, он столкнулся с такой ненавистью, которую невозможно представить. Эсэсовец рассказал, что из-за этого планирует уехать к своим друзьям в Южную Америку.

21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Хунку. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

28 сентября дипмиссия Канады направила главе киевского режима и жителям Украины извинения за чествование в парламенте 98-летнего украинца-эсэсовца. Об этом рассказал Трюдо. При этом лично извиняться перед Зеленским от своего имени он не стал и сказал, что сделал это от лица «парламентариев и канадцев». Спикер канадского парламента Рота тоже извинился за скандальную ситуацию и принял решение уйти с поста после скандала.

В Кремле, комментируя этот скандал, заявляли, что тот факт, что Зеленский рукоплескал фашистам, лишний раз подтверждает пристрастие киевского режима к нацистской идеологии.