Орел, 28 сентября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. В Орле трёхлетний ребёнок убежал из детского сада, выбежал на шоссе и попал под машину, мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сообщает 28 сентября Telegram-канал «112».

Mos03.ru Скорая помощь

По этим данным, группа детского сада находилась на прогулке. Воспитательница не заметила, как ребёнок пробрался через забор.

Оказавшись на Московском шоссе, ребёнок выскочил на проезжую часть. По всей видимости, он находился в панике, сказано в публикации. В результате ребёнка сбил грузовой автомобиль.

Водитель грузовика, по этим данным, не заметил ребенка. Мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, его состояние оценивается как тяжёлое. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

В августе 2023 года в прокуратуре Москвы сообщили, что по факту ДТП, в результате которого погиб ребёнок 2016 года рождения, возбуждено уголовное дело. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора, водитель, проехав на красный свет, сбил его, вышел из машины, но скорую помощь вызывать не стал и скрылся с места аварии. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В июле 2023 года на автодороге возле посёлка Зарево Шовгеновского района Адыгеи произошла дорожная авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, в том числе шестилетний ребёнок. По предварительной информации, водитель автомобиля «Гранта» при выезде со второстепенной дороги не уступил проезд двигавшейся по главной дороге «Ауди».