Москва, 28 сентября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Позиции украинских войск на северском направлении разгромили бойцы российской группировки «Юг». Сообщение об этом опубликовано 28 сентября в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Кадр из видео

Российские артиллеристы, чей огонь корректируют операторы беспилотников, уничтожили точными ударами самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и опорные пункты ВСУ в районе Северска.

На опубликованных кадрах видно, как ВС РФ наносят удары по украинским позициям и бронетехнике.

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Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября Минобороны опубликовало кадры, подтверждающие уничтожение под Херсоном украинского склада с вооружением и более чем 3 тыс. тонн боеприпасов различного калибра. По складу был нанесён ракетный удар. В результате детонации боеприпасов объект был уничтожен полностью.