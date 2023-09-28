Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ у Северска
Москва, 28 сентября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Позиции украинских войск на северском направлении разгромили бойцы российской группировки «Юг». Сообщение об этом опубликовано 28 сентября в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
Российские артиллеристы, чей огонь корректируют операторы беспилотников, уничтожили точными ударами самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и опорные пункты ВСУ в районе Северска.
На опубликованных кадрах видно, как ВС РФ наносят удары по украинским позициям и бронетехнике.
Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября Минобороны опубликовало кадры, подтверждающие уничтожение под Херсоном украинского склада с вооружением и более чем 3 тыс. тонн боеприпасов различного калибра. По складу был нанесён ракетный удар. В результате детонации боеприпасов объект был уничтожен полностью.