Вашингтон, 28 сентября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналу The Atlantic 28 сентября не исключил возможности восстановления отношений Москвы и Вашингтона, а также встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

U.S State Department Энтони Блинкен

«Никогда не говори никогда», — заявил глава американской дипломатии.

Он добавил, что в конечном счёте все, начиная с украинцев, хотят справедливого и прочного мира.

«Посмотрим, дойдём ли мы когда-либо до точки, когда это будет возможно», — заключил Блинкен.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия работает со странами, которые уважают себя, а не с теми, кто подчиняется указаниям США. Он отметил, что в Москве знают о поездках американских дипломатов по миру, в ходе которых те запрещают встречаться с представителями России.

Российский министр, выступая на дискуссии в Генассамблее, обвинил США и подчинившиеся им западные страны в создании конфликтов и провоцировании разделения человечества. Он отметил, что Вашингтон стремится не допустить, чтобы сформировался многополярный мир и справедливый миропорядок.

В апреле 2023 года Лавров на встрече с послами стран БРИКС в Москве заявил, что нужно объединять усилия, чтобы помешать действиям Запада, направленным на проведение неоколониальной политики. Он отметил, что она ведёт к разрушению архитектуры безопасности.