Вашингтон, 28 сентября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожают западные танки, используемые Киевом в ходе контрнаступления на запорожском направлении, сообщил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино. Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, тоже самое будет и с Abrams», — сказал он.

Риттер отметил, что Вашингтон передаёт Киеву танки Abrams в неподходящий момент, поскольку они уже не смогут эффективно применяться из-за приближающегося сезона распутицы.

Как сообщало ИА Регнум, США обещали Киеву 31 танк Abrams, к настоящему моменту ВСУ получили менее половины от обещанного.

Киевская армия начнёт использовать американские танки Abrams, когда позволят погодные условия, заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поставляемые Киеву американские танки Abrams серьёзным оружием, отметив, что на исход спецоперации они не повлияют. Такого вооружения не существует, Abrams будут гореть так же, как и другие танки, отметили в Кремле.

Президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме в июне пообещал, что в зоне спецоперации будет гореть вся западная техника, полученная ВСУ.