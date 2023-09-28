Эсэсовец Хунка заявил, что сбежит из Канады в Южную Америку
MK.RU: эсэсовец Хунка может сбежать из Канады в Южную Америку из-за «травли»
Москва, 28 сентября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Ветеран дивизии СС «Галичина» Яросла Хунка (укр. Гунька) заявил канадскому телевидению, что после разразившегося скандала хочет уехать из Канады.
По его словам, которые предаёт МК.RU, он столкнулся с такой ненавистью, которую невозможно представить. Эсэсовец рассказал, что из-за этого планирует уехать к своим друзьям в Южную Америку.
Как передавало ИА Регнум, 21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Хунку. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».
28 сентября дипмиссия Канады направила главе киевского режима и жителям Украины извинения за чествование в парламенте 98-летнего украинца-эсэсовца. Об этом рассказал Трюдо. При этом лично извиняться перед Зеленским от своего имени он не стал и сказал, что сделал это от лица «парламентариев и канадцев». Спикер канадского парламента Рота тоже извинился за скандальную ситуацию и принял решение уйти с поста после скандала.
В Кремле, комментируя этот скандал, заявляли, что тот факт, что Зеленский рукоплескал фашистам, лишний раз подтверждает пристрастие киевского режима к нацистской идеологии.