Москва, 28 сентября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Ветеран дивизии СС «Галичина» Яросла Хунка (укр. Гунька) заявил канадскому телевидению, что после разразившегося скандала хочет уехать из Канады.

Кадр из видео Ярослав Хунка

По его словам, которые предаёт МК.RU, он столкнулся с такой ненавистью, которую невозможно представить. Эсэсовец рассказал, что из-за этого планирует уехать к своим друзьям в Южную Америку.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Хунку. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

28 сентября дипмиссия Канады направила главе киевского режима и жителям Украины извинения за чествование в парламенте 98-летнего украинца-эсэсовца. Об этом рассказал Трюдо. При этом лично извиняться перед Зеленским от своего имени он не стал и сказал, что сделал это от лица «парламентариев и канадцев». Спикер канадского парламента Рота тоже извинился за скандальную ситуацию и принял решение уйти с поста после скандала.

В Кремле, комментируя этот скандал, заявляли, что тот факт, что Зеленский рукоплескал фашистам, лишний раз подтверждает пристрастие киевского режима к нацистской идеологии.