Москва, 28 сентября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Если Армения ратифицирует Римский статут так называемого Международного уголовного суда (МУС), это будет иметь самые негативные последствия для отношений Еревана и Москвы, заявили 28 сентября в Министерстве иностранных дел России.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Как минимум, трудно представить себе визит в республику руководства России, особенно когда депутаты от правящей партии (Армении — Прим. ред.) призывают к аресту (президента России — Прим. ред.) Владимира Путина по запросу гаагской «фемиды», — говорится в заявлении министерства.

Россия ранее донесла до армянской стороны свою позицию о неприемлемости ратификации Римского статута, а также предложила Еревану компромиссный вариант, но власти Армении проигнорировали эти инициативы и приняли политическое решение ратифицировать статут, отметили в МИД.

В министерстве выразили надежду, что в парламенте Армении окажется достаточно здравомыслящих политических сил, чтобы «токсичное» для российско-армянских отношений решение не было принято.

Римский статут, лежащий в основе работы МУС, не ратифицировали многие страны, включая Россию, США, Китай, Индию. В марте МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в «незаконной депортации» детей из регионов, до 2022 года входивших в состав Украины. В Кремле и МИД заявляли, что решения МУС являются юридически ничтожными, а Россия не признаёт его юрисдикцию.

1 сентября правительство Армении направило в парламент проект решения о ратификации Римского статута. В случае его утверждения республика будет обязана выдавать МУС подозреваемых в совершении военных преступлений. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил такой шаг напряжённой ситуацией на границе и желанием добиться уголовного преследования совершавших военные преступления граждан Азербайджана.

Вслед за этим представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян заявила, что Ереван и Москва могли бы подписать двухстороннее соглашение «для юридического решения» по вопросу Римского статута МУС, чтобы развеять «опасения России», связанные с угрозой возможного ареста президента страны в случае визита в Армению.

В Кремле негативно относятся к внесению в парламент Армении документа о ратификации Римского статута и не располагают деталями «двустороннего соглашения», о котором заявили в Ереване, сказал 28 сентября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предложение властей Армении об особом двустороннем соглашении напоминает анекдот, персонаж которого просит, чтобы «везде была суббота, а здесь — среда», отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. Воспринимать такие предложения всерьёз затруднительно, считает эксперт.