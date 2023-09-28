Санкт-Петербург, 28 сентября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Полиция задержала двух мигрантов, напавших на девушек в Калининском районе Санкт-Петербурга. Уроженцам Таджикистана не понравилось, что у девушек на лице был пирсинг и покрашены в необычный цвет волосы. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Социальные сети Джоми Кимсанов

«В 19:26 двадцать пятого сентября в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя девушками и двумя неизвестными мужчинами у дома 29 по улице Замшина. Один из мужчин угрожал девушкам ножом. По указанному адресу были задержаны двое 24-летних уроженцев одной из стран ближнего зарубежья. Нож был изъят», — рассказал начальник пресс-службы ГУВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Полицией проводится проверка, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам. Мотивы их преступления будут установлены в ходе следствия.

Журналисты ИА Регнум выяснили, что на девушек напали неподалёку от Парка академика Сахарова. Две девушки вышли из торгового центра, на улице их в грубой форме окликнули двое незнакомцев. Им не понравилась внешность подруг: яркий макияж, цвет волос и пирсинг. Девушки ответили незнакомцам в похожей манере. Один из мужчин отреагировал на их слова агрессией и схватил её за одежду, незнакомец продолжал высказываться по поводу внешнего вида девушек. Вскоре в руке у одного из мужчин появился нож. На помощь девушкам пришла случайная прохожая, которая не побоялась заступиться за них. Незнакомцы сбежали, позже полиция задержала одного из них, а вскоре после этого удалось найти и второго.

Нападавшими на девушек с ножом оказались Мухаммад Бобозода и Джоми Кимсанов. По данным полиции, одного из них уже привлекали к ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ» (ст 18.8 КоАП РФ).

Ранее ИА Регнум сообщал, что В Каменске-Уральском полиция задержала двух мужчин, которые 1 августа 2023 года избили и бросили в фонтан 18-летнюю девушку с цветными волосами. В ходе следствия выяснилось, что оба фигуранта имеют судимости за незаконный оборот наркотиков. Месяцем ранее, 9 июля в подмосковной Электростали двое мигрантов напали с ножом на мужчину из-за цветного ирокеза. Его госпитализировали с обширной скальпированной раной головы.