Москва, 28 сентября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о заключении под стражу начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили 28 сентября в пресс-службе суда.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

«Судом получено ходатайство следствия об избрании Волынкину меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказали в суде, уточнив, что ему вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Как передавало ИА Регнум, накануне, 27 сентября, стало известно, что главу краснодарского МЧС задержали в Сочи, где он был в командировке.

По информации журналистов, делом начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю занимается центральный аппарат Следственного комитета России. Уточняется, что в ближайшее время его должны доставить в Краснодар.