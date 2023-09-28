Донецк, 28 сентября, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В перинатальном центре в Донецке, который строится по поручению президента России Владимира Путина, завершают отделочные работы и приступили к монтажу оборудования, сообщил 28 сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Кадр из видео

Все виды строительно-монтажных работ на объекте завершены на 90-100%, отметил вице-премьер.

«Уже начали устанавливать мебель и высокотехнологичное медоборудование, параллельно идёт благоустройство прилегающей территории и чистовые отделочные работы во внутренних помещениях. А это — более 10 отделений», — написал Хуснуллин в своём Telegram-канале.

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Перинатальный центр будет сдан в эксплуатацию «совсем скоро», добавил вице-премьер.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2022 года на встрече с Хуснуллиным Владимир Путин заявил, что руководство Донецкой Народной Республики обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра в Мариуполе и перинатального центра в Донецке.

«Родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий. Поэтому на это, пожалуйста, обратите особое внимание, и в контакте с республиками займитесь решением этого вопроса», — сказал президент.

В августе 2023 года Хуснуллин рассказал о сроках восстановления ряда иных социальных и инфраструктурных объектов Донецка и других городов ДНР. В частности, донецкий аэропорт, получивший значительные повреждения в ходе боевых действий, планируется восстановить в течение пяти лет.