Москва, 28 сентября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 28 сентября приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы за пропаганду и оправдание экстремизма.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Государственной думы РФ

В частности, документ дополняет статью уголовного кодекса (ст. 280 УК РФ) о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности ответственностью за публичное оправдание или пропаганду экстремизма.

Нарушители этого закона будут караться либо штрафом в размере до 300 тыс. рублей, либо лишением свободы до четырёх лет лишения свободы. Если преступление было совершено с использованием интернета, срок лишения свободы может достигать пяти лет.

Депутаты предложили также в примечании к статье указать, что к публичному оправданию экстремизма относится публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

При этом пропагандой экстремизма в Госдуме предложили считать деятельность по распространению материалов и информации, которые направлены на формирование у лица идеологии экстремизма, убеждённости в её привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности.

Как предавало ИА Регнум, эту инициативу на рассмотрение палаты в июле внесла группа депутатов фракции «Единая Россия». Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв ранее пояснял, что инициатива направлена на защиту детей и молодёжи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток их вовлечения в противоправную деятельность.

25 мая депутаты Госдумы приняли закон, расширяющий перечень экстремистских материалов, за производство и распространение которых установлена административная ответственность.