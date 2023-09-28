Москва, 28 сентября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В Москве стартовал третий глобальный финансовый форум Ecumene 2023. Мероприятие проходит с 27 по 29 сентября при поддержке ООН. Форум традиционно становится площадкой, где ведущие эксперты, представители бизнеса и органов власти могут обсудить ключевые вопросы устойчивого развития, климата, финансовой повестки, расширения технологического, научного и культурного потенциала российской и мировой экономики.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

На открытии форума к участникам обратились председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, заместитель исполнительного директора программы ООН по окружающей среде Элизабет Марума Мрема. Среди спикеров выступили советник президента РФ Валерий Фадеев и посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

«Здоровье людей зависит от трех составляющих — качества воды, воздуха и еды. Снижение качества этих факторов ведет к аллергиям у детей, репродуктивным проблемам молодого населения и другим серьезным последствиям», — заявил на открытии мероприятия посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. «Решение экологических проблем — главный ключ к повышению качества жизни, причем для нескольких поколений вперед», — отметил он.

От Газпромбанка в пленарном заседании в качестве спикера приняла участие заместитель председателя правления Елена Борисенко. Она также выступила модератором сессии «Новая форма денег», посвященной цифровым валютам и криптовалюте.

«Ойкумена — это среда обитания, которую мы надеемся сохранить и возродить. То, что окружающая среда ухудшается — объективная реальность», — отметила Елена Борисенко. «Климат, воздух, вода и природа не имеют границ. Их сохранение — общечеловеческая задача, решение которой невозможно обеспечить в одиночку», — подчеркнула она.

В первый работы форума поднимались такие темы, как изменение климата, вклад женщин в повестку устойчивого развития, а также экономика биоразнообразия. Первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая выступила модератором сессии «Рынок углеродных единиц».

В рамках глобального финансового форума Ecumene 2023 проходит 16 тематических сессий, участие в которых примет более 100 спикеров из 30 стран. Мероприятие проходит в гибридном формате: часть спикеров встретится на дискуссионных сессиях на площадке форума, другие присоединятся к сессиям дистанционно. У слушателей также есть возможность посетить форум очно или подключиться к трансляции онлайн.