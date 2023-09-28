Берлин, 28 сентября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Казахстана не имеет каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России, заявил 28 сентября президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется», — сказал он после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По его словам, Астана поддерживает с Москвой регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 сентября Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать антироссийские ограничения, введённые Западом, и поддерживать соответствующие контакты.

По его словам, у Берлина не должно быть каких-либо опасений, касающихся возможных обходов Казахстаном санкций.