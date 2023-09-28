Варшава, 28 сентября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Ракета, упавшая в ноябре 2022 года на востоке Польши, принадлежала Украине. Об этом польский генеральный прокурор, министр юстиции Збигнев Зёбро сообщил 28 сентября журналистам.

Кадр из видео Место падения ракеты

Польские прокуроры провели расследование, отметил он, и пришли к выводу, что ракета была украинской, произведённой ещё в СССР.

«Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета», — приводит слова Зёбро Польское агентство печати (PAP).

Генпрокурор выразил сожаление из-за нежелания украинской стороны сотрудничать с Польшей в расследовании инцидента. По словам Зёбро, это решение, скорее всего, принято на высоком политическом уровне.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши два человека погибли в результате падения ракеты. В Минобороны России заявили, что ВС РФ никаких ударов по украинской территории вблизи польской границы не наносили, а сообщения польских СМИ о падении «российских ракет» являются «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки».

Об украинском происхождении ракеты вскоре после инцидента заявил президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что ракета принадлежала силам ПВО Украины.