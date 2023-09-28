В Польше подтвердили украинское происхождение ракеты, убившей двух человек
Генпрокурор Польши подтвердил, что убившая двух человек ракета была украинской
Варшава, 28 сентября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Ракета, упавшая в ноябре 2022 года на востоке Польши, принадлежала Украине. Об этом польский генеральный прокурор, министр юстиции Збигнев Зёбро сообщил 28 сентября журналистам.
Польские прокуроры провели расследование, отметил он, и пришли к выводу, что ракета была украинской, произведённой ещё в СССР.
«Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета», — приводит слова Зёбро Польское агентство печати (PAP).
Генпрокурор выразил сожаление из-за нежелания украинской стороны сотрудничать с Польшей в расследовании инцидента. По словам Зёбро, это решение, скорее всего, принято на высоком политическом уровне.
Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши два человека погибли в результате падения ракеты. В Минобороны России заявили, что ВС РФ никаких ударов по украинской территории вблизи польской границы не наносили, а сообщения польских СМИ о падении «российских ракет» являются «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки».
Об украинском происхождении ракеты вскоре после инцидента заявил президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что ракета принадлежала силам ПВО Украины.