Москва, 28 сентября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Премьера биографического фильма «Повелитель ветра», в основу которого легла реальная история легендарного путешественника Федора Конюхова, состоялась 26 сентября в Москве. Выступая на премьере, Федор Конюхов рассказал о планах совершить еще две новые рекордные экспедиции на воздушных шарах «ФосАгро».

Пресс-служба «ФосАгро» Президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло и путешественник Федор Конюхов

«Мы нацелились на два рекорда, — рассказал он. — Сначала мы хотим подняться на тепловом воздушном шаре в небо выше всех в истории России — больше чем на 12 километров. Эту экспедицию мы совершим на том же шаре «ФосАгро», на котором совершили рекордный по дальности перелет. Это — уникальное воздушное судно, созданное благодаря нашим генеральным партнёрам компании «ФосАгро». Самый большой в истории России воздушный шар, таких в нашей стране ещё не создавали». Путешественник сообщил, что этот перелет по «вертикальной» оси планирует совершить уже весной-летом следующего года.

Напомним, что в марте 2023 года Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло на тепловом воздушном шаре «ФосАгро» установили мировой рекорд дальности беспосадочного перелёта. Тогда пилоты преодолели расстояние в 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, принадлежавшего японскому пилоту Мичио Канда.

Свой рекордный перелёт Фёдор Конюхов посвятил 20-летию ключевого социального проекта компании «ФосАгро» «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). «ФосАгро» выступила генеральным партнёром экспедиции. По заказу компании был изготовлен уникальный аэростат, объём оболочки которого составляет 12 тысяч кв. м. Этот воздушный шар будет использован при попытке установить рекорд з по высоте полёта.

Rybinsk.ru Федор Конюхов на воздушном шаре

«Уверен, что воздушный шар «ФосАгро» вновь принесёт нам удачу и опять поможет нам прославить российское воздухоплавание», — отметил путешественник-рекордсмен.

Для того, чтобы закрепить свой мировой рекорд по дальности перелёта, Федор Конюхов планирует предпринять трансконтинентальную экспедицию, дистанция которой составит порядка пять тысяч километров — от Кировска до Тихого океана.

«Для этого вместе с «ФосАгро» мы планируем построить новый воздушный шар специальной конструкции», — отметил Фёдор Конюхов.