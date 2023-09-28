Киев, 28 сентября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир «любой ценой» на территории Украины неприемлем.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведёт к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно», — заявил он на совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве.

По его словам, «чем сильнее становится Украина», тем ближе окончание конфликта.

Столтенберг поддержал «формулу мира» Зеленского «для достижения цели мира» и снова повторил обещание поддерживать Киев «так долго, сколько потребуется».

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Запада нет аргументов для честного диалога по Украине. Лавров напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену, Лавров отметил, что, если США заинтересованы в переговорах, им не составит труда дать команду об отмене декрета о запрете вести переговоры, подписанного киевским лидером Владимиром Зеленским.

Украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву. Путин подчеркнул, что в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

В день начала специальной военной операции российский лидер напомнил, что на протяжении 30 лет Россия настойчиво пыталась договориться с НАТО о равноправной безопасности в Европе, но в ответ получала враньё и попытки шантажа. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прямо заявил о том, что спецоперация — это ответ России на бесконечное расширение НАТО.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал, что по итогам 2023 года экономика Украины, которая в конце прошлого года сократилась на 35—36%, может рухнуть ещё на 5—10%. Он подчеркнул, что рекордное падение вынуждено было признать даже министерство экономики Украины как наихудший результат в истории страны.

Кроме того, добавил он, госдолг Киева к концу этого года увеличится с $107 млрд до $180—200 млрд.

Заведующий кафедрой финансов устойчивого развития, и. о. директора Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ИА Регнум заявил, что украинская экономика де-факто банкрот. По его словам, Всемирный банк видит, что Украина всё ближе и ближе к неизбежному дефолту, и поэтому всё с меньшей охотой готов подпитывать деньгами её экономику.