Таллин, 28 сентября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Правительство Эстонии одобрило предложения по 12-му пакету санкций ЕС в отношении России, включая введение полного торгового эмбарго, сообщили 28 сентября в пресс-служба МИД республики.

Иван Шилов ИА Регнум

«Эстония требует, чтобы новый пакет санкций Евросоюза включал полное торговое эмбарго против России», — заявил глава МИД этой страны Маргус Цахкна.

В случае, если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне ЕС, эстонские власти одобрили альтернативные предложения по ужесточению ограничительных мер.

Речь идёт о запрете на транзит подпадающих под санкции товаров и более резком сокращении доходов от экспорта российских энергоносителей, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, с 13 сентября в Эстонию был запрещён въезд автомобилей с российской регистрацией. К аналогичным мерам присоединились Латвия и Литва.

Изъятие активов российских компаний за рубежом переходит всякие границы, и отечественные предприниматели должны осознать, что хранить средства в России гораздо надёжнее, заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин.