Москва, 28 сентября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Сборная России по футболу 12 октября проведёт товарищеский матч с командой Камеруна, сообщил 28 сентября генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная России

Встреча состоится на «ВТБ Арене» в Москве.

«Планируем провести два матча в октябре. Официальный комментарий дадим, когда будут подписаны все документы. Матч с Камеруном? Пройдёт на «ВТБ Арене», — сказал Митрофанов журналистам.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года сборная России по футболу в рамках учебно-тренировочного сбора провела три товарищеских матча. Молодёжный состав сборной (до 23 лет) провёл две игры против сверстников из Египта, первый матч завершился вничью, второй российская команда проиграла. Основной состав команды сыграл вничью со сборной Катара.

В марте 2023 года международная и европейская футбольные ассоциации исключили российские сборные и клубы из международных соревнований. Российские команды вернутся в эти турниры не раньше, чем закончится конфликт на Украине, заявил в сентябре 2023 года президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

При этом также в сентябре 2023 года исполком УЕФА принял решение допустить сборные России в возрасте до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона, при этом запретив использование российского флага, гимна и национальной символики на форме, а также проведение матчей на территории России.

С протестом против такого решения выступили представители Украины, которых позднее поддержали также Латвия, Литва, Польша и Англия. Футбольные ассоциации этих стран объявили «бойкот» матчам с участием российских команд. В шведском футбольном союзе заявили, что не допустят российскую команду к участию в чемпионате Европы среди девушек в возрасте до 17 лет. Турнир должен пройти в Швеции в 2024 году.