Москва, 28 сентября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Прошедшие выборы в новых регионах являются важным шагом на пути полноценного вхождения в единое пространство страны, граждане чувствуют поддержку всей России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

Российский лидер отметил, что впервые по российскому закону прошли выборы в Донбассе и в Новороссии, на этих территориях по результатам голосования в региональных парламентах, состав которых был также впервые избран по российским законам, подтвердили свои полномочия действующие главы субъектов Российской Федерации.

«И это, безусловно, значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое государственное пространство нашей большой страны», — подчеркнул глава государства.

Путин уточнил, что ситуации и задачи в этих регионах России особые.

«Но убежден, и региональные власти, и, что самое главное, люди, наши граждане, чувствуют поддержку, которую им оказывает вся Россия. Это чрезвычайно важно. Так и будет», — заявил Путин.

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Во встрече принимают участие главы 26 регионов, на территории которых в 2023 году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер отметил, что выборы 8, 9 и 10 сентября 2023 года в России прошли открыто, честно и в конкурентной борьбе. Высокая явка на выборах говорит о гражданской зрелости избирателей, отметил глава государства.

В дни голосования —8,9,10 сентября 2023 года — в 85 субъектах Российской Федерации проходило свыше 4200 избирательных кампаний, на должности разных уровней были избраны порядка 29 тысяч представителей 13 партий и более 2700 самовыдвиженцев.

В некоторых регионах прошли выборы губернаторов и законодательных собраний. Голосование проходило в том числе в регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Средняя явка избирателей составила 45,65%, что является рекордно высоким для региональных выборов показателем с 2013 года.

Средняя явка по России составила 43,5% и была самой высокой с 2017 года, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. В едином дне голосования приняли участие более 45 млн из 67 млн потенциальных избирателей, все действующие главы регионов сохранили свои посты.