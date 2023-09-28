Хельсинки, 28 сентября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Верховный суд Финляндии отклонил просьбу гражданина России о предоставлении двум его несовершеннолетним детям убежища в стране, передаёт 28 сентября Helsingin sanomat.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Российский гражданин ранее незаконно вывез из РФ двух сыновей, 10 и 12 лет, разлучив их с матерью, сказано в публикации. Как долго он находится в Финляндии, не уточняется.

Свои действия мужчина объяснил тем, что в российских образовательных учреждениях, где учатся его дети, проводится «военная подготовка». Один из сыновей гражданина учился в кадетском классе, другой — в классе Юнармии.

«По мнению Верховного суда, возвращение не создаст настолько серьёзной опасности для детей, чтобы в возвращении могло быть отказано. Суд обязал немедленно вернуть детей», — сказано в публикации.

Ранее мать детей обращалась в финский суд с требованием вернуть ей детей, но получила отказ. То же решение было утверждено и Апелляционным судом. Теперь же Верховный суд Финляндии пересмотрел эти решения.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили, что существующие требования для граждан России на получение виз и вида на жительство в стране должны быть ужесточены.

Эти заявления были сделаны после того, как власти страны по запросу Украины задержали одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» гражданина РФ Яна Петровского. В посольстве России в Финляндии заявили, что финская пограничная служба задержала россиянина в связи с подозрениями в нарушении им норм миграционного законодательства. Сам Петровский заявил, что намерен попросить у Хельсинки убежища.