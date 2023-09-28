Лондон, 28 сентября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Ушёл из жизни актёр Майкл Гэмбон, известный по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, передаёт агентство Press Assosiation со ссылкой на его семью.

Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Актёр Майкл Гэмбон

«Актёр сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет», — говорится в сообщении.

Майкл Гэмбон также снялся в фильмах «Kingsman: Золотое кольцо», «Книга Илая», «Приключения Паддингтона», «Сонная лощина», «Ограбление по-английски», «Омен», «Джуди» и многих других.