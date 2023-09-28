Москва, 28 сентября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Украинский арсенал боеприпасов уничтожили российские войска в Кировоградской области. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 28 сентября на брифинге.

Константин Михальчевский/РИА Новости

ВС РФ поразили в районе населенного пункта Богдановка в Кировоградской области 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины, уточнил он.

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