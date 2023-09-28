Вашингтон, 28 сентября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Прошлая неделя обернулась для Киева четырьмя дипломатическими кошмарами, пишет Брендан Коул в статье для Newsweek.

President Of Ukraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

По его словам, первые дни прошлой недели начались для Киева хорошо, когда глава киевского режима Владимир Зеленский встретился в Белом доме с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом, а после с членами Конгресса.

Однако далее проблемы стали нарастать «как снежный ком». Так, его приезд в Канаду произошёл на фоне размолвки с Польшей из-за импорта зерна.

Также скандал вызвало появление на заседании канадского парламента 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунки.

После его возвращения на Украину появились новые данные о связи Киева с упавшей в Польше ракетой и взрывами на «Северных потоках». В утешение киевскому режиму британский военный экс-атташе в Москве Джон Форман призвал не обращать внимания на эти скандалы.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённого визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, ветерана дивизии СС «Галичина». Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тот факт, что Зеленский рукоплескал фашистам, лишний раз подтверждает пристрастие киевского режима к нацистской идеологии. Тем временем спикер канадского парламента Рота извинился за скандальную ситуацию и принял решение уйти с поста после скандала.