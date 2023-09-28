Москва, 28 сентября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Российские военные отразили две атаки противника на донецком направлении за минувшие сутки. ВСУ потеряли до 190 бойцов, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 28 сентября на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Это произошло у населённых пунктов Первомайское и Весёлое в ДНР.

Потери противника за сутки составили до 190 военнослужащих убитыми и ранеными, также уничтожены 11 автомобилей, уточнил Конашенков.

Кроме того, российские артиллеристы поразили боевую машину РСЗО «Град», артиллерийскую систему М777 американского производства, два орудия Д-20 и гаубицу «Мста-Б» в ходе контрбатарейной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября в Минобороны проинформировали об уничтожении склад боеприпасов противника на донецком направлении у населённого пункта Заря. За сутки потери украинской армии на этом участке составили до 390 военных убитыми и ранеными.