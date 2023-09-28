Москва, 28 сентября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Автомобиль российского миротворческого контингента перевернулся и загорелся на трассе Шуша — Лачин, сообщила 28 сентября пресс-служба МЧС Азербайджана на своём сайте.

Григорий Печорин/РИА Новости

«Произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль марки «КамАЗ», принадлежащий миротворческому контингенту Российской Федерации, перевозивший восемь тонн горючего, опрокинулся на обочину и вызвал пожар», — сказано в заявлении.

Огонь распространился на стоящие на обочине машины, которые принадлежат армянским гражданам. Пожар удалось потушить, добавили в МЧС республики.

Есть ли пострадавшие в результате ДТП, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает контакты с Баку по ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР), российские миротворцы присутствуют в переговорах между карабахскими армянами и властями.

По его словам, пока вряд ли можно говорить о том, сколько российские миротворцы будут находиться в регионе. Фактически они находятся на территории Азербайджана и пока продолжают свою работу.

В Кремле заявили о категорическом несогласии с упрёками в адрес российских миротворцев, присутствующих в НКР. Москва отвергает и попытки возложить на них ответственность за события в регионе.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которая провозгласила независимость от Азербайджанской ССР в 1991 году, объявили о прекращении её существования с 1 января 2024 года.