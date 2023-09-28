Мелитополь, 28 сентября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов охарактеризовал действия украинских военных на линии фронта как крысиную тактику.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они (ВСУ), как крысы, прячутся по узким местам и лесополосам, пытаясь незаметными просочиться к нашей линии обороны», — сказал он «РИА Новости».

При этом Рогов добавил, что такая тактика не помогает ВСУ и украинских военных всё равно выявляют и накрывают огнём, не давая им подойти к российским позициям.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов рассказал о постоянных попытках киевских боевиков прорвать первую линию обороны в Запорожской области. По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский уже несколько раз заявлял о «прорыве» на участке Работино — Вербовое, но на самом деле эта линия остаётся для ВСУ неприступной. Украинские войска несут там большие потери.