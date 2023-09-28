Москва, 28 сентября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. В применении жёстких мер в отношении компаний — участников топливного рынка нет необходимости, заявил 28 сентября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Журналисты спросили пресс-секретаря президента, рассматриваются ли конкретные меры административного или иного воздействия на топливные компании для их принуждения к стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

«Насчёт таких жёстких мер вчера президент сказал, в них нет необходимости. Но в то же время глава государства акцентировал, что с компаниями нужно продолжать работать, эта работа будет продолжаться», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 27 сентября на совещании с правительством по ситуации на топливном рынке президент России Владимир Путин отметил, что необходимые для стабилизации ситуации меры властями были приняты, но розничные цены на бензин продолжают расти. Глава государства заявил о необходимости провести работу с участниками рынка, на ситуацию с ценами нужно реагировать более оперативно, сказал он.

Потребители смогут ощутить эффект от ранее введённых правительством мер по сдерживанию цен и временному запрету на экспорт бензина и дизельного топлива только в октябре 2023 года, отметил в беседе с ИА Регнум заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Бензин по новой стоимости некоторые регионы страны смогут получить только через месяц, так как его физически невозможно доставить раньше, пояснил эксперт.