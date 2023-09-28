Москва, 28 сентября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Прямой причины для исхода армян из Нагорного Карабаха нет, Россию в этой ситуации больше всего заботят гуманитарные проблемы. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 28 сентября журналистам.

ROMAN ISMAYILOV/ЕРА/ТАСС

«Наверное, здесь вряд ли можно говорить о том, кто виноват, потому что непосредственно прямой причины для таких действий нет, но тем не менее люди изъявляют желание покинуть территорию Карабаха», — сказал Песков в ответ на вопрос, кто виноват в исходе армян из Карабаха.

Он предположил, что часть людей покинет регион навсегда, другая часть — на время, «в период трансформации». Главное, чтобы тем, кто принял такое решение, были обеспечены нормальные условия жизни.

Гуманитарные проблемы заботят российскую сторону больше всего, в Москве внимательно следят за ситуацией, заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которая провозгласила независимость от Азербайджанской ССР в 1991 году, объявили о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

Осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Азербайджанские власти в сентябре 2023 года провели в регионе «антитеррористические мероприятия локального характера» по восстановлению конституционного строя. Власти Армении заявили об агрессии со стороны Баку. Через сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха, в том числе этнических армян, направились в сторону Армении, российские миротворцы оказывают им помощь.