Москва, 28 сентября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задать Министерству обороны вопрос о якобы участии граждан Кубы в спецоперации.

Иван Шилов ИА Регнум

«Здесь все-таки скорее вопрос, который может иметь отношение к Министерству обороны, — он касается боевых действий. Поэтому я здесь не могу ничего ответить», — заявил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков напомнил, что Россия поддерживает диалог с Гаваной во всех областях.

Как передавало ИА Регнум, посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что власти Кубы не возражают против участия своих граждан в специальной военной операции России на Украине, но это участие должно быть легальным. Так он прокомментировал сообщения о том, что кубинские правоохранители в сентябре 2023 года задержали 17 человек за вербовку граждан для участия в СВО. Задержанные являются гражданами Кубы и действовали не в рамках закона, пояснил дипломат.

В июне 2023 года с визитом в Москву прибыл премьер-министр Кубы Мануэль Марреро. Отношения между Россией и Кубой развиваются, несмотря на все сложности, и это необходимо продолжать, заявил на встрече с Морреро президент России Владимир Путин.

В августе 2022 года посол Кубы в России заявил, что Гавана поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Он подчеркнул, что США должны ответить за проведение политики расширения НАТО, которая теперь угрожает глобальной безопасности.