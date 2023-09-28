Москва, 28 сентября, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Наиболее важным аспектом сложившейся в Нагорном Карабахе ситуации является гуманитарный, Россия оказывает необходимое содействие жителям региона, которые выразили желание уехать на территорию Армении, заявил 28 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики о прекращении её существования.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен. Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям. Многие изъявляют желание перейти на территорию Армении. Желающим оказывается поддержка», — сказал пресс-секретарь президента.

Важно, чтобы всем жителям региона были обеспечены нормальные условия, добавил также Песков. Россия также продолжит оставаться в контакте с властями Азербайджана и обращать внимание Баку на гуманитарные аспекты проблемы, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал 28 сентября её президент Самвел Шахраманян. Документ вступил в силу с момента опубликования. Шахраманян поручил распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до конца 2023 года. Жителям непризнанной республики предложено ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, и самим принять решение о том, оставаться ли в Нагорном Карабахе.

Осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Власти Азербайджана 19–20 сентября провели в Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера» по восстановлению конституционного строя. Власти Армении заявили об агрессии со стороны Баку. Через сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха, в том числе этнических армян, направились в сторону Армении, российские миротворцы оказывают им помощь.