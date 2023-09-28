Путин провёл встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым
Москва, 28 сентября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин провёл встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщили в Кремле.
Kremlin Pool/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава государства встретится с избранными главами субъектов в режиме видеоконференцсвязи. Встреча с главой Чечни прошла в очном формате.
В Кремле добавили, что в Россию прибыл президент республики Южный Судан, ожидаются российско-южносуданские переговоры.
Владимир Путин вступит на вечере 100-летия со дня рождения советского и российского поэта Расула Гамзатова.
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