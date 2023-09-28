Киев, 28 сентября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Украинский военнослужащий Дмитрий Глущенко подверг критике чиновников и главу киевского режима Владимира Зеленского из-за провалов украинской армии. Об этом написало украинское издание «Страна. ua».

Julia Nikhinson — Pool via CNP/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Он обратил внимание на то, что за полтора года конфликта Украина не смогла наладить выпуск в достаточном количестве миномётов, пороха и мин. Военный уточнил, что ВСУ не нужны космические технологии, а обычные миномёты.

Глущенко указал на то, что из-за плохого руководства украинская армия несёт огромные потери в технике и в живой силе.

«У нас — миллиардеры-чиновники и огромное количество потерянных жизней наших лучших сыновей и дочек», — отметил украинский военнослужащий, добавив, что Украина на всех уровнях — экономическом, борьбы с коррупцией, международной политики ведёт глупую политику.

По его мнению, во власти на всех уровнях засели диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть конфликт.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны России сообщили о том, что украинские военные принимают решение сдаться в плен у Работино и Пятихаток, где ВСУ предпринимают безуспешные попытки атаковать. Одной из главных причин для такого шага становится безысходность от понимания того, что возможности поставляемой Западом боевой техники преувеличены. Пленные рассказали, что украинское командование кинуло их на убой на старой, неработающей немецкой технике 70-х годов.

Пленный Игорь Кащук, который прошёл подготовку в Великобритании отметил, что отношение на российской стороне к военнопленным хорошее. Он рассчитывает, что в скором времени произойдёт обмен и он сможет вернуться к родным. Пленные рассказали, что в рядах ВСУ из-за больших потерь падает боевой дух.

Российские военные получили от добровольно сдавшегося в плен украинского офицера данные о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии ВСУ по жилым кварталам в ДНР.

Украинские военнопленные, находящиеся в Донецкой Народной Республике (ДНР), смогли увидеться с родными. Встречу бойцам ВСУ организовали волонтёры совместно с региональными властями.

Президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме в июне пообещал, что в зоне спецоперации будет гореть вся западная техника, полученная ВСУ.