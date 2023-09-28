Киев, 28 сентября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. На Западе желающих выделять деньги Украине становится всё меньше и меньше, заявил 28 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире всеукраинского телемарафона.

Сергей Корсун ИА Регнум

Однако, отметил он, это не значит, что денег не будет. «В этом году гарантированно обеспечиваем около 42 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета. Надеюсь, мы делаем всё возможное, чтобы это гарантированно было и в 2024 году», — сказал Марченко, при этом добавив, что это сложно.

По его словам, насколько налогоплательщики стран, помогающих Украине, готовы её финансировать и дальше, вызывает много вопросов.

Как отмечал 22 сентября обозреватель издания The Washington Post Джош Рогин, многие республиканцы в Конгрессе США выступят против дальнейшей помощи Украине, поэтому её судьба «висит на волоске».

При этом в Конгрессе США собрались спросить с Украины за выделенные финансы. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не собирается больше гарантировать главе киевского режима Владимиру Зеленскому финансирование, а хочет потребовать отчётности за старое.

Позднее, 21 сентября, министр финансов Украины раскрыл объём финпомощи от США. Оказалось, с начала СВО Киев получил от Вашингтона $21,7 млрд. Министр добавил, что очередной грант от США в размере $1,25 млрд поступил в государственный бюджет страны 21 сентября. Марченко заявил, что финансовую помощь США якобы оказывают на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на бюджет страны.

Как сообщало ИА Регнум, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал, что по итогам 2023 года экономика Украины, которая в конце прошлого года сократилась на 35—36%, может рухнуть ещё на 5—10%. Он подчеркнул, что рекордное падение вынуждено было признать даже министерство экономики Украины как наихудший результат в истории страны.

Кроме того, добавил он, госдолг Киева к концу этого года увеличится с $107 млрд до $180—200 млрд.

Заведующий кафедрой финансов устойчивого развития, и. о. директора Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ИА Регнум заявил, что украинская экономика де-факто банкрот. По его словам, Всемирный банк видит, что Украина всё ближе и ближе к неизбежному дефолту, и поэтому всё с меньшей охотой готов подпитывать деньгами её экономику.