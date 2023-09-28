Симферополь, 28 сентября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на подходах к мосту.

ИА REGNUM

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении.

Причина перекрытия не уточняется. В оперативном центре призвали тех автомобилистов, кто уже находится на мосту и в зоне досмотра на подъезде к нему, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение по мосту также приостанавливалось вечером 27 сентября. Одновременно в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Через полчаса тревога была отменена, а ещё часом позднее возобновилось движение автомобилей по мосту.

27 сентября также сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту и на подходах к нему будет приостановлено с 21:00 мск 28 сентября до 6:00 мск 29 сентября. Перекрытие связано с проведением восстановительных работ на автомобильной части моста, сообщили крымские власти. Водителей призывали заранее планировать поездки и следить за новой информацией.