Херсон, 28 сентября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В Херсонской области один сотрудник полиции покончил с собой, а второй оказался под следствием после попытки мужчины заменить украинские водительские права на российские. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как стало известно, в августе россиянин Сардар Х. пришёл в отделение ГИБДД ГУ МВД по Херсонской области с просьбой заменить украинские права на российские, однако при осмотре документа майор полиции Длявер Д. выяснил, что водительское удостоверение поддельное и это грозит Сардару уголовным делом.

Майор за взятку в 30 тыс. рублей пообещал не давать ход делу. В качестве посредников для получения суммы от Сардара он привлёк двух коллег. Один из полицейских 23 августа получил условленные 30 тысяч, после чего выяснилось, что Сардар действовал в рамках операции ФСБ по выявлению коррупции. Передать взятку непосредственному получателю — майору Дляверу — правоохранитель не успел, так как внезапно покончил с собой в собственной квартире на следующий день.

Тем не менее на основе имеющихся данных следователи возбудили в отношении майора уголовное дело по статье о получении взятки в значительном размере.

Ранее, 7 сентября сообщалось, что в Москве задержали двух лейтенантов полиции, подозреваемых в хищении биткоинов. По данным следствия, правоохранители похитили порядка девяти биткоинов на сумму более 26 млн рублей.