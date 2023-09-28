Вашингтон, 28 сентября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Военные ВСУ вынуждены сменить тактику из-за тяжёлых потерь западной техники, включая танки, пишет газета Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«После первых тяжелых потерь танков и боевых машин, поставленных Западом, украинские войска теперь перешли к действиям небольшими группами», — говорится в статье.

Отмечается, что военные ВСУ перебрасываются к линии фронта на БТР и пытаются продвигаться вперёд маленькими группами.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поставляемые Киеву американские танки Abrams серьёзным оружием, отметив, что на исход спецоперации они не повлияют. Такого вооружения не существует, Abrams будут гореть так же, как и другие танки, отметили в Кремле.

Президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме в июне пообещал, что в зоне спецоперации будет гореть вся западная техника, полученная ВСУ.