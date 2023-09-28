Белгород, 28 сентября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов 63-летний житель Шебекино Белгородской области, пострадавший при взрыве газового баллона в собственном доме 22 сентября, скончался в медучреждении. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Белгородской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подозреваемый был извлечён из-под завалов, доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на своевременно оказанную помощь, скончался», — сообщили в пресс-службе.

Утром 22 сентября стражи порядка Шебекино на основании судебного решения пришли с обыском к 63-летнему местному жителю. По предварительным данным, в какой-то момент мужчина открыл вентиль газового баллона и поджёг газ, в результате раздался взрыв.

По данным СМИ, в медучреждения были доставлены пять сотрудников правоохранительных органов, а также оказавшийся под завалами хозяин дома. По данному факту было возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в частном доме в городе Шебекино взорвался газовый баллон, пострадали пять человек. Частный дом разрушился от взрыва. Троих раненых госпитализировали с травмами головы, и одного — с ожогами.