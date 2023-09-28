Москва, 28 сентября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Работа системы бронирования Leonardo восстановлена, сообщили 28 сентября в пресс-службе «Аэрофлота».

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Работоспособность системы бронирования Leonardo («Сирена-Тревел») восстановлена. Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в компании «Аэрофлот» сообщили о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo («Сирена-тревел»), который привёл к затруднениям с регистрацией в аэропортах. Пассажиров предупредили, что в аэропорту Шереметьево из-за сбоя задержан вылет семи рейсов.

В авиакомпании «Победа» сообщили, что проводят регистрацию в ручном режиме. Пассажиров попросили заранее приезжать в аэропорт.