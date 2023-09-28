Москва, 28 сентября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Администрация президента США расширила вмешательство во внутриполитические дела Словакии, направив своим европейским союзникам указание провести работу с политическими и деловыми кругами этой страны накануне выборов, заявили 28 сентября в Службе внешней разведки (СВР) России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Госдепартамент направил ряду своих европейских союзников указание провести целенаправленную работу с местными политическими и деловыми кругами для обеспечения требуемых американцами результатов голосования», — сказано в заявлении СВР.

Посыл американских кураторов напоминает призывы, которые озвучивали ещё главари Третьего рейха — использовать любые средства для достижения требуемого результата, а потому предстоящие выборы в Словакии вряд ли можно считать свободными от внешнего воздействия, добавили в Службе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ближайшую субботу, 30 сентября, пройдут выборы в парламент Словакии. По данным некоторых социологических опросов, занять первое место на выборах и получить возможность сформировать правящую коалицию может партия Smer-SD («Направление — социал-демократия») под руководством экс-премьера Словакии Роберта Фицо. Эту партию её оппоненты называют «пророссийской».

Западные политики и власти Евросоюза сделают всё, чтобы помешать партии Smer, которая не поддерживает помощь Украине, занять большинство мест в правительстве страны, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Фицо ранее отмечал, что поставки оружия Украине не могут ничего изменить, и призывал ЕС и США повлиять на Киев и Москву для достижения компромиссного мирного соглашения. Он также пообещал, что Словакия прекратит отправлять Киеву оружие и боеприпасы, если его партия станет частью правительства.