«АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажу автомобилей Lada по заводской цене
Тольятти, Самарская область, 28 сентября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Автомобили LADA можно приобрести по заводской цене в режиме онлайн, сообщила 28 сентября пресс-служба компании «АвтоВАЗ».
У потенциальных покупателей, пояснили в компании, появилась возможность дистанционно выбрать автомобиль, зарезервировать его, получить одобрение кредита и оформить сделку. Новая программа — часть успешно функционирующей онлайн-витрины Lada.
«LADA запустила беспрецедентный в истории бренда проект онлайн-продаж автомобилей по заводской цене», — указано в сообщении.
Дополнительная выгода при покупке через сайт составит до 40 тыс. рублей. Оформить сделку и получить автомобиль можно в одном из трёх дилерских центров в Тольятти, пояснили в компании.
Сейчас в онлайн-витрине представлены Lada Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active по заводской цене.
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