Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Для Украины невыгодно замедление контрнаступления из-за ожидаемых в октябре дождей, в это время украинские военные не смогут использовать поставляемые Западом танки, пишет 28 сентября газета The New York Times.

Pool. Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Как говорится в публикации, размытые из-за дождя дороги могут помешать использовать тяжёлую западную технику, такую как американские танки Abrams и британские Challenger. «Когда везде грязь, а у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет», — говорится в статье.

Если Украине не удастся до сезона дождей отвоевать значительные территории, отмечает The New York Times, поддержка Запада может ослабнуть.

Накануне, 27 сентября, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что киевская армия начнёт использовать Abrams, когда позволят погодные условия. Офицер сказал, что с началом осени планирование военных операций ВСУ будет осложнено «сложившим ися обстоятельствами».

Как передавало ИА Регнум, первая партия танков Abrams была доставлена на Украину 23 сентября. Количество поставленных единиц техники не уточнялось. Остальные танки должны поступить на Украину в ближайшие месяцы. Всего власти США намерены передать ВСУ 31 танк.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что накачка Украины даже самым современным западным оружием не изменит ситуацию на линии фронта, а все цели специальной военной операции будут достигнуты. Танки Abrams будут гореть точно так же, как все остальные, сказал Песков. Поставки ВСУ новых видов вооружения лишь втягивают западные страны в конфликт и увеличивают страдания жителей Украины, заявляли ранее в Кремле и Министерстве иностранных дел России.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, в свою очередь, отмечал, что американские власти напрасно недооценивают российскую армию и напрасно считают танки Abrams чудо-оружием, в действительности они будут уничтожены ВС РФ, и Вашингтон даст Москве возможность показать всему миру, как горят их танки.