Москва, 28 сентября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Конфликт на Украине показал, что Запад и его Североатлантический альянс не всемогущие, и их авторитет серьёзно падает, отчего они вынуждены вести себя менее активно и снижать своё присутствие. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.

IMAGO/Branislav Racko

Ранее обозреватель французского издания Le Monde Сильви Кауфманн написала, что Запад пытается покинуть политический и военный фронт из-за провала на Украине. По её мнению, конфликт на Украине составляет часть отступления западных стран, наряду с выводом французских войск из Нигера и уходом американцев из Афганистана. Автор предположила, что за одним бегством Запад скрыто готовится к следующему, поскольку его политику не принимает Глобальный Юг.

Политолог Журавлёв согласился с автором, что уход стран НАТО с позиций в Афганистане, а также из ряда африканских государств свидетельствует об их бегстве и снижении авторитета.

«Стратегически автор прав — и Афганистан, и страны Африки показали, что страны НАТО не такие сильные и всемогущие. Они пытались брать страхом, запугиванием, но в итоге им было нечего продемонстрировать, поэтому они убегают», — отметил Журавлёв.

По его мнению, американцы, французы, британцы уже не способны решать задачи других стран, в итоге обостряются споры с местной властью и военачальниками. Политолог напомнил, что в том же Нигере французы долгое время бездействовали, но при этом ограничивали собственный путь этой страны, занимались навязыванием взглядов, но не помогали с решением проблем населения.

«А конфликт на Украине стал показательным, где стало очевидно, что Запад теряет авторитет в мире. И это будет продолжаться. Украинцы считали изначально, что если на их стороне НАТО, то они обречены на победу. Но вместо ожидания — реальность с поражением. Запад попал в эту украинскую воронку», — поделился Журавлёв.

Он отметил, что конфликт на Украине также выявил проблемы, которые существуют у стран НАТО как внутри государств, так и на технологическом и военном уровне. Политолог согласился, что уже среди американского населения наблюдается рост протестующих, считающих неверной политику поддержки Украины, а в европейских странах НАТО люди столкнулись с экономическими проблемами, которые также вызваны и нарушением сотрудничества с Россией. А тем временем, как отметил Журавлёв, в противовес НАТО авторитет набирает сообщество стран БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, государственный переворот произошёл в Нигере 26 июля. Пришедшие к власти военнослужащие объявили, что отстраняют от власти президента Мохамеда Базума. Военные обвинили Францию и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) в планах осуществить военное вторжение на территорию Нигера.

Ранее бывший американский морской пехотинец Эрл Катагнус-младший заявил, что Украина превратится в очередной Афганистан для США. По его мнению, НАТО недооценивает способность России ещё долго продолжать борьбу, адаптироваться к меняющимся условиям.

Как сообщало ИА Регнум, издание Newsweek написало, что США уступают России и Китаю влияние на Генеральной Ассамблее ООН, о чём свидетельствуют голосования на сессиях за последние 30 лет. Авторы материала отмечают, что Москва и Пекин добились расположения международного сообщества, особенно стран Глобального Юга. Кроме того, государствам добавляет авторитет членство в БРИКС, ШОС и группе стран с развивающейся экономикой.

Ранее журналист Рамон Шак в немецком издании Berliner Zeitung написал, что расширение БРИКС стало личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. По мнению автора, главы ЕК и ЕС воспринимают Европу как сад, а весь остальной мир как джунгли. Журналист отметил: время, когда Европа господствовала, давно прошло.