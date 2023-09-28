Москва, 28 сентября, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Группа Газпромбанк закрыла сделку по покупке сети торговых центров «МЕГА» в России площадью 2,3 млн кв. м., выкупив их у шведской Ingka Centres.

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В состав сделки вошли 14 торговых центров «МЕГА» в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

«Это еще один шаг, подтверждающий нашу приверженность принципам развития стратегически значимых активов и кадрового потенциала страны. Группа Газпромбанк участвует в создании новой экономической среды, обеспечивающей непрерывность бизнеса и защиту потребителей», — подчеркнул Тигран Хачатуров, заместитель председателя правления Газпромбанка, курирующий промышленные активы группы Газпромбанка. Он добавил, что приоритетной задачей для группы является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, а также создание новых возможностей для российских брендов встать на полку. «Мы, как социально ответственный бизнес, готовы брать на себя дополнительные обязательства и намерены развивать сеть торговых центров «МЕГА», — отметил Хачатуров.

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Детали сделки не раскрываются.

Шведская Ingka Group включает в себя три бизнес-направления: Ikea Retail, Ingka Centers, которое в России представлено торговыми центрами «МЕГА», а также Ingka Investments. В марте 2022 года компания Ikea объявила о приостановке бизнес-процессов в России и Белоруссии.