Афины , 28 сентября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США и бывший директор ЦРУ Майк Помпео на Американско-средиземноморском инвестфоруме высказался за урегулирование всех конфликтов дипломатическим путем и встречах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает афинское агентство AMNA.

EPA/FLORIAN WIESER/ТАСС Майк Помпео

Так, говоря о встречах с главой России, Помпео рассказал, что они шутили по поводу КГБ и спецслужб. Он рассказал, что Путин видит, как можно восстановить великую Российскую империю.

Помпео также отметил, что сейчас у Москвы и Пекина более прочные связи, чем три года назад. Однако, по его мнению, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не смогут стать близкими друзьями, поскольку между ними «много трений».

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший директор ЦРУ и государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что сближение Москвы и Пекина свидетельствует о стратегической ошибке администрации президента Джо Байдена. На его взгляд, американские власти потерпели неудачу, позволив русским и китайцам объединиться.

На Западе отмечают, что, независимо от исхода украинского конфликта, следует серьезно отнестись к заявлению президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина о союзе без границ, добавил он.