Вашингтон, 28 сентября, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года могли быть произведены мини-термоядерной бомбой, которую могли использовать лишь военные США. Такое мнение высказал учёный-физик Ханс-Бенджамин Браун в книге «Африка в движении», сообщило издание Sputniknews.

Иван Шилов ИА Регнум

По его мнению, взрыв на «Северных потоках» был вызван бомбой мощностью от 1 до 5 килотонн, сама же бомба была расположена на тщательно выбранном месте, обращенном к побережью Швеции, с целью перенаправления ударной волны в сторону Калининградской области.

Теория Брауна основывается на данных, которые были задокументированы при ядерных подземных испытаниях ядерного оружия КНДР, эти данные учёный сравнил со сведениями европейских сейсмологов.

«Сравнение этих измерений с измерениями, полученными в результате хорошо задокументированного северокорейского ядерного испытания, в том числе Институтом физики земного шара Колумбийского университета в США, которое было основано на очень серьезных данных IRIS, показывает практически идентичные спектры», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти скандинавских стран начали совместное с Германией «расследование», но не допустили до него Россию. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью, в которой заявил, что к теракту на «Северных потоках» причастен президент США Джозеф Байден.

На заседании Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя заявил, что подрыв «Северных потоков» это дело рук Вашингтона, США пошли на это для сохранения своего влияния в Европе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация США обязана публично ответить на выводы расследования журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков».