Москва, 28 сентября, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Восемь московских компаний стали участниками международной выставки Foodex Saudi в Саудовской Аравии. Там компании представили свою продукцию зарубежным коллегам и провели более 250 бизнес-встреч, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы На выставке Foodex Saudi в Саудовской Аравии

«Специалисты центра «Моспром» активно помогают столичным промышленным предприятиям принимать участие в международных выставках, находить новые рынки сбыта и налаживать контакты для сотрудничества», — отметил Овчинский. «В сентябре восемь московских производителей кондитерских, хлебобулочных изделий и напитков представили свою продукцию зарубежным партнерам на выставке продуктов питания в Саудовской Аравии. Столичные промышленники провели 257 встреч и договорились о расширении экспортных поставок московской продукции», — добавил он.

Так, московский производитель костного бульона ProBulion ведет переговоры о локализации производства питания для школьников и поставках продукции в первую российскую школу в Саудовской Аравии.

Крупная продуктовая сеть в Саудовской Аравии заинтересована в расширении ассортимента и рассматривает шоколадную продукцию столичного «Монетного двора» в качестве первой позиции в новом сегменте магазина. Кроме того, сейчас московский производитель ведет переговоры о дистрибьюции первой партии шоколадной продукции в Саудовскую Аравию.

Производитель безалкогольных напитков «Очаково» презентовал новую линейку минеральной газированной и негазированной воды, а также натуральные соки без сахара, которыми заинтересовались зарубежные партнеры.

Для трех компаний участие в выставке стало первым таким опытом. Ранее предприятия поставляли продукцию только на внутренний российский рынок.

Выставка Foodex Saudi — ведущая международная торговая выставка Саудовской Аравии — проводится уже в 10-й раз. В этом году в выставке приняли участие компании из 50 стран.

В рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО «Моспром», московские экспортеры несырьевой неэнергетической продукции перенаправили свои потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.