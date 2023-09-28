Москва, 28 сентября, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Сеть торговых центров «Мега» в России перешла во владение группы «Газпромбанк», выкупившей её у шведской Ingka Centres — материнской компании IKEA. Об этом сообщила 28 сентября пресс-служба «Газпромбанка».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Группа закрыла сделку по приобретению 14 торговых центров «Мега» общей площадью 2,3 млн кв. м, расположенных в Москве, Московской и Ленинградской областях, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

«Это ещё один шаг, подтверждающий нашу приверженность принципам развития стратегически значимых активов и кадрового потенциала страны», — заявил курирующий промышленные активы группы зампред правления «Газпромбанка» Тигран Хачатуров.

Он отметил, что приоритетная задача организации — повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов. Группа намерена развивать сеть ТЦ «Мега».

Как сообщало ИА Регнум, после начала российской спецоперации на Украине компания IKEA объявила о продаже своих фабрик в России и постановке «на паузу» розничного бизнеса. Торговые центры «Мега», в составе которых работали магазины IKEA, продолжили функционировать.