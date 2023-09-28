Москва, 28 сентября, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России улучшили свои позиции в районе населённого пункта Вербовое на ореховском направлении, сообщил 28 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Западнее Вербового [силам ВС России] удалось улучшить позиции, на 300-350 метров сдвинули противника с точки зрения серой зоны», — написал он в Telegram-канале.

Рогов добавил, что на указанном направлении ВС России наносили артиллерийские удары по войскам ВСУ.

«Наши хорошо отработали по Степногорску в тот момент, когда туда подтягивались новые резервы ВСУ, по Орехову, по Малым Щербакам и Малой Токмачке», — добавил он.

В этих четырех местах накрывали и личный состав противника, и технику с боеприпасами, заключил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов рассказал о постоянных попытках киевских боевиков прорвать первую линию обороны в Запорожской области. По его словам, глава киевского режима Зеленский уже несколько раз заявлял о «прорыве» на участке Работино — Вербовое, но на самом деле эта линия остаётся для ВСУ неприступной. Украинские войска несут там большие потери.

Ранее издание The Washington Post, ссылаясь на командира штурмового подразделения ВСУ, написало, что украинские военные в ходе боевых действий в районе Работино и Вербового в Запорожской области потеряли огромное количество бронетехники.